На финал Лиги чемпионов 2019 года претендуют только два города
Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года
Пятнадцать ассоциаций, включая Азербайджан, Грузию, Казахстан и Литву, выразили интерес к проведению финальных матчей еврокубковых турниров в 2019 году.
Процесс выбора мест для проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и Суперкубка УЕФА в 2019 году стартовал 9 декабря 2016 года. До 27 января 2017 года ассоциации могли выразить предварительный интерес.
Выражение интереса не носит юридической силы. Окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 6 июня 2017 года. Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года.
• Лига чемпионов УЕФА
Азербайджан – Баку – "Олимпийский"
Испания – Мадрид – "Метрополитано"
• Лига Европы УЕФА:
Азербайджан – Баку – "Олимпийский"
*Германия – Франкфурт – "Франкфурт"
*Германия – Штутгарт – "Арена Штутгарт"
Грузия – Тбилиси – Стадион имени Бориса Пайчадзе
Испания – Севилья – "Рамон Санчес-Писхуан"
Турция – Стамбул – "Бешикташ Арена"
Шотландия – Глазго – "Хэмпден Парк"
• Лига чемпионов УЕФА среди женщин:
Венгрия – Будапешт – "Флориан Альберт"
Испания – Мадрид – "Колисеум Альфонсо Перес"
Казахстан – Астана – "Астана Арена"
Литва – Каунас – Спортцентр Дарюса и Гиренаса
Чехия – Прага – "Эден"
Шотландия – Глазго – "Хэмпден Парк"
• Суперкубок УЕФА:
Албания – Тирана – "Кемаль Стафа"
Венгрия – Будапешт – "Флориан Альберт"
Израиль – Хайфа – "Самми Офер"
Казахстан – Астана – "Астана Арена"
*Польша – Варшава – "Народовы"
*Польша – Гданьск – "Арена Гданьск"
Северная Ирландия – Белфаст – "Уиндзор Парк"
Турция – Стамбул – "Бешикташ Арена"
Франция – Тулуза – "Стадьом-де-Тулуз"
Шотландия – Глазго – "Хэмпден Парк"
* На каждый финал ассоциация может подать одну заявку.
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