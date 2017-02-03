На финал Лиги чемпионов 2019 года претендуют только два города

Сегодня, 14:03

Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года

Фото AFP
Фото AFP

Пятнадцать ассоциаций, включая Азербайджан, Грузию, Казахстан и Литву, выразили интерес к проведению финальных матчей еврокубковых турниров в 2019 году.

Процесс выбора мест для проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и Суперкубка УЕФА в 2019 году стартовал 9 декабря 2016 года. До 27 января 2017 года ассоциации могли выразить предварительный интерес.

Выражение интереса не носит юридической силы. Окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 6 июня 2017 года. Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года.

• Лига чемпионов УЕФА

Азербайджан – Баку – "Олимпийский"

Испания – Мадрид – "Метрополитано"

• Лига Европы УЕФА:

Азербайджан – Баку – "Олимпийский"

*Германия – Франкфурт – "Франкфурт"

*Германия – Штутгарт – "Арена Штутгарт"

Грузия – Тбилиси – Стадион имени Бориса Пайчадзе

Испания – Севилья – "Рамон Санчес-Писхуан"

Турция – Стамбул – "Бешикташ Арена"

Шотландия – Глазго – "Хэмпден Парк"

• Лига чемпионов УЕФА среди женщин:

Венгрия – Будапешт – "Флориан Альберт"

Испания – Мадрид – "Колисеум Альфонсо Перес"

Казахстан – Астана – "Астана Арена"

Литва – Каунас – Спортцентр Дарюса и Гиренаса

Чехия – Прага – "Эден"

Шотландия – Глазго – "Хэмпден Парк"

• Суперкубок УЕФА:

Албания – Тирана – "Кемаль Стафа"

Венгрия – Будапешт – "Флориан Альберт"

Израиль – Хайфа – "Самми Офер"

Казахстан – Астана – "Астана Арена"

*Польша – Варшава – "Народовы"

*Польша – Гданьск – "Арена Гданьск"

Северная Ирландия – Белфаст – "Уиндзор Парк"

Турция – Стамбул – "Бешикташ Арена"

Франция – Тулуза – "Стадьом-де-Тулуз"

Шотландия – Глазго – "Хэмпден Парк"

* На каждый финал ассоциация может подать одну заявку.
футбол, Лига чемпионов, Лига Европы, суперкубок УЕФА

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Источник:

UEFA.com

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