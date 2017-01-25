"МЮ" и "Челси" готовы выложить рекордные деньги за трансфер Гарета Бейла

Английские клубы "Манчестер Юнайтед" и "Челси" заинтересованы в услугах нападающего мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарета Бейла и готовы заплатить за трансфер футболиста 200 миллионов евро, утверждает испанское издание Marca.

Бейл перешел в "Реал" из лондонского "Тоттенхэма" в сентябре 2013 года. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро. В составе мадридцев валлиец дважды выиграл Лигу чемпионов, по одному разу Кубок Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Сообщается, что в случае осуществления трансфера в один из двух английских клубов зарплата Бейла составит порядка 400 тысяч евро в неделю.

Ранее Бейл сообщал о желании остаться в "Реале", а конце октября мадридский клуб сообщил, что договорился о продлении контракта с нападающим сборной Уэльса до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Бейл провел за "Реал" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.