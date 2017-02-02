"Мы все Зозуля": игроки "Бетиса" поддержали украинского форварда

Сегодня, 17:19

Из-за срыва трансфера в "Райо Вальекано" нападающий сборной Украины рискует до лета остаться без клуба

Футболисты &quot;Бетиса&quot; поддержали Романа Зозулю. Фото realbetisbalompie.es
Футболисты "Бетиса" поддержали Романа Зозулю. Фото realbetisbalompie.es

25 футболистов испанского "Бетиса" собрались в комнате для пресс-конференций и выразили свою поддержку украинскому нападающему Роману Зозуле, трансфер которого в "Райо Вальекано" сорвался из-за позиции местных фанатов.

На официальном сайте "Бетиса" появилось заявление футболистов:

Мы здесь, чтобы выразить наше возмущение по поводу событий, которые касаютсянашего товарища Романа Зозули в последние часы.

Его профессионализм и поведение в раздевалке были безупречными. Поэтому мы осуждаем критику, которой он был подвергнут из-за футболки, в которой он прилетел в Севилью.

Ситуация, возникшая позже, кажется крайне серьезной, и мы считаем, что в любое время один из нас может стать жертвой подобного обращения.

Мы знаем, что AFE (Ассоциация испанских футболистов – прим. sport.segodnya.ua) уже действует, чтобы отстоять право нашего партнера практиковать свою профессию в соответствующих условиях, и тем самым обеспечить максимальную безопасность нашего коллеги. Мы надеемся, что все органы должны предпринять шаги, чтобы испанская лига не оказалась запятнаной.

Со своей стороны, мы выражаем нашу полную поддержку Роману и его семье.

Мы все Зозуля"

Напомним, что Роман Зозуля приехал в "Райо Вальекано" в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась, а вот фанаты не успокоились и даже вывесили баннер, чтобы Зозуля убирался прочь. В итоге в "Райо Вальекано" решили отказаться от аренды футболиста и вернули его в "Бетис", но из-за юридических тонкостей Зозуля теперь не может выступать ни за один из клубов.
чемпионат Испании, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Бетис

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Сегодня|Спорт

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