"Мы все Зозуля": игроки "Бетиса" поддержали украинского форварда

25 футболистов испанского "Бетиса" собрались в комнате для пресс-конференций и выразили свою поддержку украинскому нападающему Роману Зозуле, трансфер которого в "Райо Вальекано" сорвался из-за позиции местных фанатов.

На официальном сайте "Бетиса" появилось заявление футболистов:

Мы здесь, чтобы выразить наше возмущение по поводу событий, которые касаютсянашего товарища Романа Зозули в последние часы.

Его профессионализм и поведение в раздевалке были безупречными. Поэтому мы осуждаем критику, которой он был подвергнут из-за футболки, в которой он прилетел в Севилью.

Ситуация, возникшая позже, кажется крайне серьезной, и мы считаем, что в любое время один из нас может стать жертвой подобного обращения.

Мы знаем, что AFE (Ассоциация испанских футболистов – прим. sport.segodnya.ua) уже действует, чтобы отстоять право нашего партнера практиковать свою профессию в соответствующих условиях, и тем самым обеспечить максимальную безопасность нашего коллеги. Мы надеемся, что все органы должны предпринять шаги, чтобы испанская лига не оказалась запятнаной.

Со своей стороны, мы выражаем нашу полную поддержку Роману и его семье.

Мы все Зозуля"