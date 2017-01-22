Моуринью приказал уволить всех мальчиков, подающих мячи на стадионе "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью был недоволен работой болбоев на "Олд Траффорд".

Португалец заменил их тренирующимися в академии ребятами.

"Тренер был недоволен работой прежних помощников. Он хотел от них более оперативной работы, особенно во время атаки команды или же в концовке матча.

Мальчишки из академии клуба понимают нюансы игры и срочность в некоторых ситуациях, это поможет команде в важные моменты матчей", – приводит слова источника в клубе The Mirror.