Моуринью приказал уволить всех мальчиков, подающих мячи на стадионе "Манчестер Юнайтед"
Португальский тренер заменил их тренирующимися в академии ребятами
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью был недоволен работой болбоев на "Олд Траффорд".
Португалец заменил их тренирующимися в академии ребятами.
"Тренер был недоволен работой прежних помощников. Он хотел от них более оперативной работы, особенно во время атаки команды или же в концовке матча.
Мальчишки из академии клуба понимают нюансы игры и срочность в некоторых ситуациях, это поможет команде в важные моменты матчей", – приводит слова источника в клубе The Mirror.
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