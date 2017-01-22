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Моуринью приказал уволить всех мальчиков, подающих мячи на стадионе "Манчестер Юнайтед" http://www.segodnya.ua/img/article/7906/52_main.1485109959.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/52_tn.1485109959.jpg Футбол Португальский тренер заменил их тренирующимися в академии ребятами

Моуринью приказал уволить всех мальчиков, подающих мячи на стадионе "Манчестер Юнайтед"

Сегодня, 20:32

Португальский тренер заменил их тренирующимися в академии ребятами

Жозе Моуринью. Фото AFP
Жозе Моуринью. Фото AFP

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью был недоволен работой болбоев на "Олд Траффорд".

Португалец заменил их тренирующимися в академии ребятами.

"Тренер был недоволен работой прежних помощников. Он хотел от них более оперативной работы, особенно во время атаки команды или же в концовке матча.

Мальчишки из академии клуба понимают нюансы игры и срочность в некоторых ситуациях, это поможет команде в важные моменты матчей", – приводит слова источника в клубе The Mirror.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью

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Сегодня|Спорт

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