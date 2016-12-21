Моуринью готов заплатить огромную сумму за футболиста, который проиграл Роналду "Золотой мяч"
"Манчестер Юнайтед" предложил за Антуана Гризманна 72 миллиона евро – ESPN
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Атлетико" по трансферу французского форварда Антуана Гризманна.
Стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" составило 72 миллиона евро, но англичане могут увеличить сумму, сообщает ESPN. Манкуианцы планируют приобрести Гризманна уже в зимнее трансферное окно. Transfermarkt.de оценивает Гризманна в 80 миллионов евро.
Серебряный призер евро собирался покинуть "Атлетико" после ухода Диего Симеоне. Аргентинский тренер намекнул, что в скором времени возглавит "Интер".
Гризманн в октябре заявил, что после перехода Поля Погба в "МЮ" следит за "красными дьяволами".
В сезоне-2016/17 француз сыграл за "Атлетико" 21 матч и забил 9 мячей.
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