Моуринью готов заплатить огромную сумму за футболиста, который проиграл Роналду "Золотой мяч"

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Атлетико" по трансферу французского форварда Антуана Гризманна.

Стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" составило 72 миллиона евро, но англичане могут увеличить сумму, сообщает ESPN. Манкуианцы планируют приобрести Гризманна уже в зимнее трансферное окно. Transfermarkt.de оценивает Гризманна в 80 миллионов евро.

Серебряный призер евро собирался покинуть "Атлетико" после ухода Диего Симеоне. Аргентинский тренер намекнул, что в скором времени возглавит "Интер".

Гризманн в октябре заявил, что после перехода Поля Погба в "МЮ" следит за "красными дьяволами".

В сезоне-2016/17 француз сыграл за "Атлетико" 21 матч и забил 9 мячей.