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Моуринью готов заплатить огромную сумму за футболиста, который проиграл Роналду "Золотой мяч" http://www.segodnya.ua/img/article/7817/58_main.1482339916.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/58_tn.1482339916.jpg Футбол "Манчестер Юнайтед" предложил за Антуана Гризманна 72 миллиона евро – ESPN

Моуринью готов заплатить огромную сумму за футболиста, который проиграл Роналду "Золотой мяч"

Вчера, 19:05

"Манчестер Юнайтед" предложил за Антуана Гризманна 72 миллиона евро – ESPN

Антуан Гризманн. Фото AFP
Антуан Гризманн. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Атлетико" по трансферу французского форварда Антуана Гризманна.

Стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" составило 72 миллиона евро, но англичане могут увеличить сумму, сообщает ESPN. Манкуианцы планируют приобрести Гризманна уже в зимнее трансферное окно. Transfermarkt.de оценивает Гризманна в 80 миллионов евро.

Серебряный призер евро собирался покинуть "Атлетико" после ухода Диего Симеоне. Аргентинский тренер намекнул, что в скором времени возглавит "Интер".

Гризманн в октябре заявил, что после перехода Поля Погба в "МЮ" следит за "красными дьяволами".

В сезоне-2016/17 француз сыграл за "Атлетико" 21 матч и забил 9 мячей.
чемпионат Англии, трансферы, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью, Антуан Гризманн

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Источники:

Eurosport, ESPN

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