"Монако" второй раз обыграл "Боруссию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Неделю назад "Монако" в гостях выиграл у "Боруссии" первый четвертьфинал Лиги чемпионов – 3:2. Сегодня монегаски снова трижды забили немцам.

Дортмундцы катастрофически начали матч. Уже к середине первого тайма пропустили два мяча. Сначала Бюрки не удержал мяч после удара Менди и на добивании Мбаппе отправил мяч в сетку. "Боруссия" ответила ударом Шахина со штрафного в штангу. И тут же пропустила. Навес с фланга в падении головой замкнул Фалькао.

В начале второго тайма немцы вернули интригу, когда Ройс расстрелял ворота Субашича. "Боруссия" надолго закрыла хозяев в их штрафно, но дожать не смогла. А в концовке, вышедший на замену Жермен первым же касанием добил гостей.

"Монако" – "Боруссия" – 3:1

Голы: Мбаппе (3), Фалькао (17), Жермен (81) – Ройс (48)