"Монако" продлил серию без поражений в чемпионате Франции

Сегодня, 22:45

Лидеры Лиги 1 во вторник на выезде обыграли "Монпелье" – 2:1


"Монпелье" - "Монако" - 1:2. Фото AFP

"Монпелье" - "Монако" - 1:2. Фото AFP

"Монпелье" - "Монако" - 1:2. Фото AFP

"Монпелье" - "Монако" - 1:2. Фото AFP

"Монпелье" - "Монако" - 1:2. Фото AFP

"Монпелье" - "Монако" - 1:2. Фото AFP

"Монпелье" - "Монако" - 1:2. Фото AFP

"Монпелье" - "Монако" - 1:2. Фото AFP

"Монпелье" - "Монако" - 1:2. Фото AFP

"Монпелье" - "Монако" - 1:2. Фото AFP

"Монпелье" - "Монако" - 1:2. Фото AFP

"Монпелье" - "Монако" - 1:2. Фото AFP

"Монпелье" - "Монако" - 1:2. Фото AFP

"Монпелье" - "Монако" - 1:2. Фото AFP

Футболисты "Монако" нанесли поражение "Монпелье" в матче 24-го тура чемпионата Франции и продлили серию без поражений в турнире до шести матчей.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Монпелье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На голы Камиля Глика (16-я минута) и Килиана Мбаппе (20-я) хозяева ответили точным ударом Илтона (47-я). "Монако" заканчивал игру в меньшинстве: на 88-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник Жемерсон.

В другом матче тура "Бордо" на выезде разгромил "Кан" – 4:0.

Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 24-го тура, таблица
Монако, чемпионат Франции, Монпелье, Камиль Глик

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Источник:

Сегодня|Спорт

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