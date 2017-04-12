"Монако" предлагает еще раз перенести матч с "Боруссией"

Монегаски хотят провести поединок не сегодня, а в субботу

Руководство "Монако" предложило перенести проведения четвертьфинального матча Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" со среды на субботу.

В "Монако" не считают правильным проведение игры на следующий день после взрывов. По информации L’Equipe, директор клуба по коммуникациям Бруно Скропета подал в УЕФА заявление о переносе матча на субботу. Заявку должны рассмотреть сегодня в полдень по местному времени.

"Возможно, не лучшее решение играть на следующий день после инцидента такого масштаба", – сказал князь Монако Альбер II.

Напомним, матч "Боруссия" – "Монако" должен был состояться 11 апреля. Однако, когда немецкий клуб собирался ехать на игру, возле автобуса сработало взрывное устройство. Ранение получил игрок команды Марк Бартра, которого госпитализировали.