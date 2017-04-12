"Монако" предлагает еще раз перенести матч с "Боруссией"
Монегаски хотят провести поединок не сегодня, а в субботу
Руководство "Монако" предложило перенести проведения четвертьфинального матча Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" со среды на субботу.
В "Монако" не считают правильным проведение игры на следующий день после взрывов. По информации L’Equipe, директор клуба по коммуникациям Бруно Скропета подал в УЕФА заявление о переносе матча на субботу. Заявку должны рассмотреть сегодня в полдень по местному времени.
"Возможно, не лучшее решение играть на следующий день после инцидента такого масштаба", – сказал князь Монако Альбер II.
Напомним, матч "Боруссия" – "Монако" должен был состояться 11 апреля. Однако, когда немецкий клуб собирался ехать на игру, возле автобуса сработало взрывное устройство. Ранение получил игрок команды Марк Бартра, которого госпитализировали.
Вы сейчас просматриваете новость ""Монако" предлагает еще раз перенести матч с "Боруссией"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии