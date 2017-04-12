"Монако" предлагает еще раз перенести матч с "Боруссией"

Сегодня, 11:14

Монегаски хотят провести поединок не сегодня, а в субботу

На месте взрыва. Фото AFP
На месте взрыва. Фото AFP

Руководство "Монако" предложило перенести проведения четвертьфинального матча Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" со среды на субботу.

В "Монако" не считают правильным проведение игры на следующий день после взрывов. По информации L’Equipe, директор клуба по коммуникациям Бруно Скропета подал в УЕФА заявление о переносе матча на субботу. Заявку должны рассмотреть сегодня в полдень по местному времени.

"Возможно, не лучшее решение играть на следующий день после инцидента такого масштаба", – сказал князь Монако Альбер II.

Напомним, матч "Боруссия" – "Монако" должен был состояться 11 апреля. Однако, когда немецкий клуб собирался ехать на игру, возле автобуса сработало взрывное устройство. Ранение получил игрок команды Марк Бартра, которого госпитализировали.
Монако, футбол, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд

Вы сейчас просматриваете новость ""Монако" предлагает еще раз перенести матч с "Боруссией"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Марк Бартра. Фото AFP

Заявление "Боруссии": Официальный диагноз Бартры - перелом и инородное тело в запястье

Сегодня, 09:53

Футболист пострадал после взрыва возле клубного автобуса

Мир

На месте взрыва. Фото: AFP

На месте взрывов у автобуса немецкой "Боруссии" обнаружена признательная записка

Сегодня, 02:23

Также был обнаружен еще один подозрительный предмет

Футбол

Фото AFP

Фанаты "Боруссии" предлагают ночлег болельщикам "Монако"

Сегодня, 00:31

Поединок команд в Лиге чемпионов перенесли на среду из-за взорвавшейся бомбы

Футбол

Марк Бартра. Фото AFP

Пострадавший от взрыва бомбы футболист "Боруссии" перенес операцию

Сегодня, 00:11

Марк Бартра выписан из больницы и уже находится у себя дома

Футбол

Первые фото с места взрыва у автобуса немецкой "Боруссии"

Вчера, 23:09

Один футболист пострадал и был доставлен в больницу

Футбол

Марк Бартра. Фото AFP

Игрок "Боруссии" во время взрыва бомбы получил ранение руки - СМИ

Вчера, 22:43

Марк Бартра пострадал накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако"

Футбол

Возле стадиона. Фото AFP

Заявление полиции: "Около автобуса "Боруссии" произошло три взрыва"

Вчера, 22:03

Матч Лиги чемпионов в Дортмунде был сорван

Футбол

У стадиона. Фото AFP

Защитник "Боруссии": "Взрыв произошел, когда мы проезжали мимо припаркованных машин"

Вчера, 21:54

Лукаш Пищек рассказал подробности инцидента в Дортмунде

Футбол

Полиция у стадиона. Фото AFP

Матч Лиги чемпионов "Боруссия" Д - "Монако" перенесен из-за бомбы

Вчера, 21:37

Поединок состоится в среду, 12 апреля

Футбол

Онлайн матча "Боруссия" Д - "Монако"

Вчера, 21:05

Текстовая трансляция первого четвертьфинала Лиги чемпионов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования