Молодой футболист "Зари" Эдуард Соболь: "Приятно, что привлек внимание "Бешикташа"

Авторитетный портал transfermarkt считает молодого защитника "Зари" Эдуарда Соболя одним из самых дорогих футболистов в команде. Трансферная стоимость 21-летнего игрока, по данным портала, составляет миллион евро. Больше в команде стоит только полузащитник Иван Петряк. В зимнее межсезонье интерес к Соболю проявлял турецкий "Бешикташ", однако игрок остался в украинском клубе и полетел с командой на сбор в Турцию.

- Начинаем турецкий сбор с хорошим настроением. Полны желания и энергии. Нужно все реализовывать на футбольном поле и максимально качественно подготовиться к чемпионату.

- Как прошел втягивающий сбор?

- По утрам была непростая аэробика. Вечером – беговая работа и тренажерный зал. Одним словом, были хорошие втягивающие упражнения перед насыщенной работой в Турции.

- Очень много читали в СМИ в период зимнего межсезонья, что тобой активно интересовался турецкий "Бешикташ"…

- Приятно, что привлек внимание такого клуба, как "Бешикташ". Те переговоры, которые были, остались лишь переговорами. Я остаюсь в "Заре" до лета и работаю вместе с командой на турецких сборах.