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Милевский забил гол и сделал ассист на сборах "Тосно" http://www.segodnya.ua/img/article/7910/19_main.1485190707.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/19_tn.1485190707.jpg Футбол Украинский футболист набирает форму перед стартом второй части сезона

Милевский забил гол и сделал ассист на сборах "Тосно"

Сегодня, 18:58

Украинский футболист набирает форму перед стартом второй части сезона

Фото Instagram
Фото Instagram

Сегодня состоялся очередной контрольный матч российского "Тосно" на сборах в Турции, за который выступает украинец Артем Милевский.

Представитель второй по значимости лиги России встречался с румынской командой "Политехника".

32-летний нападающий отличился голом и результативной передачей в первом тайме. После перерыва он был заменен.

Поединок завершился ничьей 3:3. При этом "Тосно" отыгрался на 90-й минуте встречи.

"Тосно" – "Политехника" – 3:3
Голы: Милевский (36), Кутьин (38), Киреенко (90) – Ciuca (17), Sato (49), Badic (78)

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футбол, товарищеский матч, Артем Милевский, Тосно, Политехника Румыния

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Источник:

Сегодня|Спорт

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