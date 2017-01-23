Милевский забил гол и сделал ассист на сборах "Тосно"

Украинский футболист набирает форму перед стартом второй части сезона

Сегодня состоялся очередной контрольный матч российского "Тосно" на сборах в Турции, за который выступает украинец Артем Милевский.

Представитель второй по значимости лиги России встречался с румынской командой "Политехника".

32-летний нападающий отличился голом и результативной передачей в первом тайме. После перерыва он был заменен.

Поединок завершился ничьей 3:3. При этом "Тосно" отыгрался на 90-й минуте встречи.

"Тосно" – "Политехника" – 3:3

Голы: Милевский (36), Кутьин (38), Киреенко (90) – Ciuca (17), Sato (49), Badic (78)