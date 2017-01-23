Милевский забил гол и сделал ассист на сборах "Тосно"
Украинский футболист набирает форму перед стартом второй части сезона
Сегодня состоялся очередной контрольный матч российского "Тосно" на сборах в Турции, за который выступает украинец Артем Милевский.
Представитель второй по значимости лиги России встречался с румынской командой "Политехника".
32-летний нападающий отличился голом и результативной передачей в первом тайме. После перерыва он был заменен.
Поединок завершился ничьей 3:3. При этом "Тосно" отыгрался на 90-й минуте встречи.
"Тосно" – "Политехника" – 3:3
Голы: Милевский (36), Кутьин (38), Киреенко (90) – Ciuca (17), Sato (49), Badic (78)
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