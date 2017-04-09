Милевский, после победы над "Зенитом", спел в ночном клубе

Вчера, 11:52

Команда украинского форварда в шаге от повышения в классе

Артем Милевский. Фото Instagram
Артем Милевский. Фото Instagram

В поединке первой лиги чемпионата России "Тосно" разгромил "Зенит-2" – 4:1. И практически себе гарантировал выход в Премьер-лигу.

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский выступающий за "Тосно", в этом поединке на поле так и не появился. Зато вместе с партнерами по команде отметил победу в ночном клубе. 

Милевский танцевал и пел песню "Вите надо выйти" группы ESTRADARADA.

Koroche vsem nado viiti,ViteMileTosno

Публикация от timi1010 (@timi1010)

футбол, чемпионат России, Артем Милевский, Тосно

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Источник:

Сегодня|Спорт

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