Милевский, после победы над "Зенитом", спел в ночном клубе

Команда украинского форварда в шаге от повышения в классе

В поединке первой лиги чемпионата России "Тосно" разгромил "Зенит-2" – 4:1. И практически себе гарантировал выход в Премьер-лигу.

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский выступающий за "Тосно", в этом поединке на поле так и не появился. Зато вместе с партнерами по команде отметил победу в ночном клубе.

Милевский танцевал и пел песню "Вите надо выйти" группы ESTRADARADA.