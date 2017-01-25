Милевский: "Если пройду сборы без травм, увидите прежнего меня"

Вчера, 19:05

Украинский футболист желает помочь "Тосно" выйти в Премьер-лигу России

Артем Милевский. Фото ФК &quot;Тосно&quot;
Артем Милевский. Фото ФК "Тосно"

Нападающий "Тосно" Артем Милевский выразил желание выйти с командой в РФПЛ, а также сообщил, что собирается вернуться на прежний уровень.

"Мы работаем над повышением команды в классе. Разговариваем с ребятами, обсуждаем, какое у нас положение в турнирной таблице. Знаем, чего хотим добиться и как хотим это сделать, поэтому с каждой тренировкой прибавляем, верим в себя и надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит", "Спартак", в следующем году.

Я давно не проходил сбор. Для меня он особенный. Я очень переживал, как буду выглядеть, набирать кондиции, но тяжело всем. Это нормально для первого сбора. Мы много бегали, набегались с мячом, было непросто. Очень хочу отработать три сбора без травм, не пропустить ни одной тренировки. Для меня это на первом месте. Если я это все сделаю, возможно, вы увидите прежнего Артема Милевского", – сказал игрок в интервью "Футбол NEWS".

После 24 туров ФНЛ "Тосно" располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая пять очков лидирующему московскому "Динамо".
футбол, чемпионат России, Артем Милевский, Тосно

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Канал Футбол

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