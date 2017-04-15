Миланское дерби, лидер против аутсайдера и другие матчи чемпионата Италии
Чемпионат Италии: расписание и результаты 32 тура, таблица Серии А
В субботу в чемпионате Италии будут сыграны матчи 32-го тура Серии А.
Открывать программу тура будет миланское дерби "Интер" – "Милан". Обе команды ведут борьбу за зону еврокубков, матч пройдет днем.
Лидер чемпионата "Ювентус" на выезде сыграет с главным аутсайдером сезона – "Пескарой".
Завершится тур вечерним матчем "Наполи" – "Удинезе".
Суббота, 15 апреля:
13:30 "Интер" – "Милан"
16:00 "Дженоа" – "Лацио"
16:00 "Кальяри" – "Кьево"
16:00 "Палермо" – "Болонья"
16:00 "Пескара" – "Ювентус"
16:00 "Рома" – "Аталанта"
16:00 "Торино" – "Кротоне"
16:00 "Фиорентина" – "Эмполи"
19:00 "Сассуоло" – "Сампдория"
21:45 "Наполи" – "Удинезе"
Таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|31
|25
|2
|4
|62-20
|77
|2
|РОМА
|31
|23
|2
|6
|69-26
|71
|3
|НАПОЛИ
|31
|20
|7
|4
|72-33
|67
|4
|ЛАЦИО
|31
|18
|6
|7
|52-34
|60
|5
|АТАЛАНТА
|31
|18
|5
|8
|52-34
|59
|6
|МИЛАН
|31
|17
|6
|8
|47-33
|57
|7
|ИНТЕР
|31
|17
|4
|10
|57-35
|55
|8
|ФИОРЕНТИНА
|31
|14
|10
|7
|49-39
|52
|9
|САМПДОРИЯ
|31
|12
|9
|10
|39-37
|45
|10
|ТОРИНО
|31
|11
|11
|9
|59-52
|44
|11
|УДИНЕЗЕ
|31
|11
|7
|13
|41-40
|40
|12
|КЬЕВО
|31
|11
|5
|15
|35-45
|38
|13
|КАЛЬЯРИ
|31
|10
|5
|16
|41-62
|35
|14
|БОЛОНЬЯ
|31
|9
|7
|15
|29-46
|34
|15
|САССУОЛО
|31
|9
|5
|17
|38-49
|32
|16
|ДЖЕНОА
|31
|7
|8
|16
|30-51
|29
|17
|ЭМПОЛИ
|31
|5
|8
|18
|18-49
|23
|18
|КРОТОНЕ
|31
|5
|5
|21
|25-51
|20
|19
|ПАЛЕРМО
|31
|3
|6
|22
|25-67
|15
|20
|ПЕСКАРА
|31
|2
|8
|21
|31-68
|14
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