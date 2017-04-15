Миланское дерби, лидер против аутсайдера и другие матчи чемпионата Италии

Сегодня, 11:20

Чемпионат Италии: расписание и результаты 32 тура, таблица Серии А

Сегодня в Италии пройдет миланское дерби. Фото AFP
Сегодня в Италии пройдет миланское дерби. Фото AFP

В субботу в чемпионате Италии будут сыграны матчи 32-го тура Серии А.

Открывать программу тура будет миланское дерби "Интер" – "Милан". Обе команды ведут борьбу за зону еврокубков, матч пройдет днем.

Лидер чемпионата "Ювентус" на выезде сыграет с главным аутсайдером сезона – "Пескарой".

Завершится тур вечерним матчем "Наполи" – "Удинезе".

Суббота, 15 апреля:

13:30 "Интер" – "Милан"

16:00 "Дженоа" – "Лацио"

16:00 "Кальяри" – "Кьево"

16:00 "Палермо" – "Болонья"

16:00 "Пескара" – "Ювентус"

16:00 "Рома" – "Аталанта"

16:00 "Торино" – "Кротоне"

16:00 "Фиорентина" – "Эмполи"

19:00 "Сассуоло" – "Сампдория"

21:45 "Наполи" – "Удинезе"

Таблица чемпионата Италии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 31 25 2 4 62-20 77
2  РОМА 31 23 2 6 69-26 71
3  НАПОЛИ 31 20 7 4 72-33 67
4  ЛАЦИО 31 18 6 7 52-34 60
5  АТАЛАНТА 31 18 5 8 52-34 59
6  МИЛАН 31 17 6 8 47-33 57
7  ИНТЕР 31 17 4 10 57-35 55
8  ФИОРЕНТИНА 31 14 10 7 49-39 52
9  САМПДОРИЯ 31 12 9 10 39-37 45
10  ТОРИНО 31 11 11 9 59-52 44
11  УДИНЕЗЕ 31 11 7 13 41-40 40
12  КЬЕВО 31 11 5 15 35-45 38
13  КАЛЬЯРИ 31 10 5 16 41-62 35
14  БОЛОНЬЯ 31 9 7 15 29-46 34
15  САССУОЛО 31 9 5 17 38-49 32
16  ДЖЕНОА 31 7 8 16 30-51 29
17  ЭМПОЛИ 31 5 8 18 18-49 23
18  КРОТОНЕ 31 5 5 21 25-51 20
19  ПАЛЕРМО 31 3 6 22 25-67 15
20  ПЕСКАРА 31 2 8 21 31-68 14
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Сегодня|Спорт

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