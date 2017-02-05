Мхитарян поучаствовал в разгроме действующего чемпиона Англии "Лестера" (фото)

"МЮ" разгромил "Лестер" и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии по футболу

Футболисты "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромили "Лестер" в матче 24-го тура чемпионата Англии.

Игра прошла в Лестере в воскресенье и завершилась победой "МЮ" со счетом 3:0. Голы забили Генрих Мхитарян (42-я минута), Златан Ибрагимович (44) и Хуан Мата (49).

"Манчестер Юнайтед" не проигрывает на протяжении 15 туров и с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Действующий чемпион "Лестер" потерпел четвертое поражение подряд и с 21 баллом идет 16-м.

Следующий матч "МЮ" проведет дома 11 февраля с "Уотфордом". "Лестер" днем позже сыграет на выезде против "Суонси".

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