Мхитарян поучаствовал в разгроме действующего чемпиона Англии "Лестера" (фото)
"МЮ" разгромил "Лестер" и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии по футболу
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3. Фото AFP
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3. Фото AFP
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3. Фото AFP
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3. Фото AFP
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3. Фото AFP
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3. Фото AFP
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3. Фото AFP
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3. Фото AFP
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3. Фото AFP
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3. Фото AFP
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3. Фото AFP
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3. Фото AFP
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3. Фото AFP
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3. Фото AFP
Футболисты "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромили "Лестер" в матче 24-го тура чемпионата Англии.
Игра прошла в Лестере в воскресенье и завершилась победой "МЮ" со счетом 3:0. Голы забили Генрих Мхитарян (42-я минута), Златан Ибрагимович (44) и Хуан Мата (49).
"Манчестер Юнайтед" не проигрывает на протяжении 15 туров и с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Действующий чемпион "Лестер" потерпел четвертое поражение подряд и с 21 баллом идет 16-м.
Следующий матч "МЮ" проведет дома 11 февраля с "Уотфордом". "Лестер" днем позже сыграет на выезде против "Суонси".
24 тур чемпионата Англии: "Челси" обыграл "Арсенал", "Лестер" примет "МЮ"
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