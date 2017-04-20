Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:0) стал 115-й игрой форварда "Барселоны" Лионеля Месси в турнире.

29-летний Месси вышел на третье место по количеству матчей в Лиге чемпионов за "Барселону", догнав Карлеса Пуйоля. Теперь Месси отстает только от Андреса Иньесты (122) и Хави (151).

Первая встреча, напомним, завершилась победой итальянской команды со счетом 3:0.