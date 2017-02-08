Месси купил дом шумных соседей ради тишины

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич рассказал, что его одноклубник Лионель Месси купил дом соседей, чтобы те его не беспокоили.

- Когда Месси купил дом около Барселоны в Кастельдефельсе, то столкнулся с очень шумными соседями, – сказал Ракитич. – В итоге он купил и их дом, чтобы жить в спокойствии.

В текущем сезоне Месси провел в чемпионате Испании 18 матчей, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач.