Месси купил дом шумных соседей ради тишины
Аргентинский футболист не любит шумные компании
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич рассказал, что его одноклубник Лионель Месси купил дом соседей, чтобы те его не беспокоили.
- Когда Месси купил дом около Барселоны в Кастельдефельсе, то столкнулся с очень шумными соседями, – сказал Ракитич. – В итоге он купил и их дом, чтобы жить в спокойствии.
В текущем сезоне Месси провел в чемпионате Испании 18 матчей, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач.
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