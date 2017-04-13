Месси и Неймар пропустили тренировку не из-за конфликта с тренером
Футболисты провели занятие в тренажерном зале вместо восстановительной тренировки на поле
Первая тренировка "Барселоны" после поражения от "Ювентуса" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (0:3 в Турине), как уже сообщал сайт "Сегодня", прошла без участия нападающих Лионеля Месси и Неймара.
Как утверждает Marca, отношения между главным тренером каталонцев Луисом Энрике и командой ухудшились после его заявления на пресс-конференции о недостаточной интенсивности игры своих подопечных.
Луис Энрике был как никогда эмоциональным на пресс-конференции в Турине и даже назвал игру сине-гранатовых в первом тайме "импотенцией". По возвращении в Барселону тренер провел получасовой разговор с футболистами о поражении в Италии, а последующая тренировка прошла без участия Месси и Неймара.
Однако ничего скандального в отсутствии латиноамериканцев в тренировке нет. Месси и Неймар занимались по индивидуальной программе в тренажерном зале, что происходит довольно часто на следующий день после матчей. Занятия в зале вместо восстановительной тренировки являются стандартной практикой для Месси сразу после выездных матчей.
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