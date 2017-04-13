Месси и Неймар пропустили тренировку не из-за конфликта с тренером

Первая тренировка "Барселоны" после поражения от "Ювентуса" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (0:3 в Турине), как уже сообщал сайт "Сегодня", прошла без участия нападающих Лионеля Месси и Неймара.

Как утверждает Marca, отношения между главным тренером каталонцев Луисом Энрике и командой ухудшились после его заявления на пресс-конференции о недостаточной интенсивности игры своих подопечных.

Луис Энрике был как никогда эмоциональным на пресс-конференции в Турине и даже назвал игру сине-гранатовых в первом тайме "импотенцией". По возвращении в Барселону тренер провел получасовой разговор с футболистами о поражении в Италии, а последующая тренировка прошла без участия Месси и Неймара.

Однако ничего скандального в отсутствии латиноамериканцев в тренировке нет. Месси и Неймар занимались по индивидуальной программе в тренажерном зале, что происходит довольно часто на следующий день после матчей. Занятия в зале вместо восстановительной тренировки являются стандартной практикой для Месси сразу после выездных матчей.