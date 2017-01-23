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Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты http://www.segodnya.ua/img/article/7910/46_main.1485198311.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/46_tn.1485198311.jpg Футбол На сегодняшний день команды украинской Премьер-лиги в 2017 году провели девять спаррингов с иностранными клубами

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 21:05

На сегодняшний день команды украинской Премьер-лиги в 2017 году провели девять спаррингов с иностранными клубами

&quot;Динамо&quot; одержало уже две победы на сборах в Испании. Фото fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" одержало уже две победы на сборах в Испании. Фото fcdynamo.kiev.ua

Чемпионат Украины по футболу возобновится в конце февраля, когда пройдут матчи 19 тура Премьер-лиги. Сейчас многие команды проводят сборы в теплых краях, где проводят товарищеские поединки.

Мы собрали все известные на данный момент сыгранные матчи в 2017 году и расписание запланированных. Указаны только спарринги украинских команд с зарубежными, т.е. поединки украинских клубов друг с другом не учитываются.

Расписание и результаты спаррингов украинских клубов на зимних сборах-2017:

дата команда соперник страна счет
18.01.2017 Карпаты Насаф Узбекистан 1 3
19.01.2017 Днепр Шамкир Азербайджан 2 0
21.01.2017 Динамо Санкт-Паули Германия 3 1
21.01.2017 Карпаты Дунайска-Стреда Словакия 1 1
22.01.2017 Шахтер Краковия Польша 2 0
22.01.2017 Динамо Тянцзынь Теда Китай 3 0
22.01.2017 Александрия Славия Болгария 1 0
22.01.2017 Ворскла Дунав Болгария 1 5
23.01.2017 Днепр Динамо З Хорватия 1 3
24.01.2017 Карпаты-1 Алмалык Узбекистан
24.01.2017 Карпаты-2 Акжайык Казахстан
24.01.2017 Сталь Тыргу-Муреш Румыния
25.01.2017 Ворскла Термалика Польша
25.01.2017 Днепр Хайдук Хорватия
25.01.2017 Динамо Лиферинг Австрия
28.01.2017 Днепр Динамо Тб Грузия
28.01.2017 Шахтер Норчепинг Швеция
29.01.2017 Динамо Сувон Блувингз Южная Корея
29.01.2017 Днепр Работнички Македония
30.01.2017 Динамо ЦСКА София Болгария
31.01.2017 Шахтер Яблонец Чехия
01.02.2017 Ворскла Карвина Чехия
03.02.2017 Шахтер Ольборг Дания
04.02.2017 Олимпик Работнички Македония
Украина Весь мир 15 13
товарищеский матч, чемпионат Украины

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Сегодня|Спорт

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