Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

На сегодняшний день команды украинской Премьер-лиги в 2017 году провели девять спаррингов с иностранными клубами

Чемпионат Украины по футболу возобновится в конце февраля, когда пройдут матчи 19 тура Премьер-лиги. Сейчас многие команды проводят сборы в теплых краях, где проводят товарищеские поединки.

Мы собрали все известные на данный момент сыгранные матчи в 2017 году и расписание запланированных. Указаны только спарринги украинских команд с зарубежными, т.е. поединки украинских клубов друг с другом не учитываются.

Расписание и результаты спаррингов украинских клубов на зимних сборах-2017:



