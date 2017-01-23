Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты
На сегодняшний день команды украинской Премьер-лиги в 2017 году провели девять спаррингов с иностранными клубами
Чемпионат Украины по футболу возобновится в конце февраля, когда пройдут матчи 19 тура Премьер-лиги. Сейчас многие команды проводят сборы в теплых краях, где проводят товарищеские поединки.
Мы собрали все известные на данный момент сыгранные матчи в 2017 году и расписание запланированных. Указаны только спарринги украинских команд с зарубежными, т.е. поединки украинских клубов друг с другом не учитываются.
Расписание и результаты спаррингов украинских клубов на зимних сборах-2017:
|дата
|команда
|соперник
|страна
|счет
|18.01.2017
|Карпаты
|Насаф
|Узбекистан
|1
|3
|19.01.2017
|Днепр
|Шамкир
|Азербайджан
|2
|0
|21.01.2017
|Динамо
|Санкт-Паули
|Германия
|3
|1
|21.01.2017
|Карпаты
|Дунайска-Стреда
|Словакия
|1
|1
|22.01.2017
|Шахтер
|Краковия
|Польша
|2
|0
|22.01.2017
|Динамо
|Тянцзынь Теда
|Китай
|3
|0
|22.01.2017
|Александрия
|Славия
|Болгария
|1
|0
|22.01.2017
|Ворскла
|Дунав
|Болгария
|1
|5
|23.01.2017
|Днепр
|Динамо З
|Хорватия
|1
|3
|24.01.2017
|Карпаты-1
|Алмалык
|Узбекистан
|24.01.2017
|Карпаты-2
|Акжайык
|Казахстан
|24.01.2017
|Сталь
|Тыргу-Муреш
|Румыния
|25.01.2017
|Ворскла
|Термалика
|Польша
|25.01.2017
|Днепр
|Хайдук
|Хорватия
|25.01.2017
|Динамо
|Лиферинг
|Австрия
|28.01.2017
|Днепр
|Динамо Тб
|Грузия
|28.01.2017
|Шахтер
|Норчепинг
|Швеция
|29.01.2017
|Динамо
|Сувон Блувингз
|Южная Корея
|29.01.2017
|Днепр
|Работнички
|Македония
|30.01.2017
|Динамо
|ЦСКА София
|Болгария
|31.01.2017
|Шахтер
|Яблонец
|Чехия
|01.02.2017
|Ворскла
|Карвина
|Чехия
|03.02.2017
|Шахтер
|Ольборг
|Дания
|04.02.2017
|Олимпик
|Работнички
|Македония
|Украина
|Весь мир
|15
|13
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