Матч "Звезды" на Кипре завершился скандалом

"Звезда" из Кропивницкого провела первый спарринг во время тренировочного сбора на Кипре. Восьмая команда чемпионата Украины сыграла с участником 1/16 фимнала Лиги Европы "Астрой", которая после 21-го тура идет на седьмом месте в высшем дивизионе чемпионата Румынии.

Во втором тайме один из игроков "Астры" получил красную карточку, и по договоренности сторон его заменил другой исполнитель. Однако на 70-й минуте еще один футболист румынской команды заработал удаление. На этот эпизод очень эмоционально отреагировал наставник соперников украинского клуба и после словесной перепалки увел свою команду с поля. Поэтому игра закончилась досрочно – на 70-й минуте. К тому времени счет встречи был ничейным – 1:1.

Следующий матч на сборах на Кипре "Звезда" проведет в субботу, 28 января. Соперником будет венгерская команда "Мезекевешд", которая после 19 туров идет пятой в высшем дивизионе своей страны.

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