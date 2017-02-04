Матч "Сельта" – "Реал" отменен из-за риска для болельщиков

Матч 21-го тура чемпионата Испании между "Сельтой" и "Реалом" не состоится в воскресенье, как планировалось ранее.

Стадион "Балаидос", на котором свои домашние матчи проводит "Сельта", был поврежден из-за урагана в Испании. Портал as.com сообщает, что у клубов могут возникнуть проблемы с поиском новой даты для матча, поскольку обе команды продолжают борьбу в еврокубках, а "Сельта" еще и играет в полуфинале Кубка Испании.

Также из-за урагана была отменена игра "Депортиво" с "Бетисом".

Чемпионат Испании: расписание и результаты 21 тура, таблица Примеры