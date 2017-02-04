Матч "Сельта" – "Реал" отменен из-за риска для болельщиков

Сегодня, 18:18

Крыша домашнего стадиона "Сельты" была повреждена штормом

Матч &quot;Сельта&quot; - &quot;Реал&quot; перенесен из-за повреждения стадиона. Фото AFP
Матч "Сельта" - "Реал" перенесен из-за повреждения стадиона. Фото AFP

Матч 21-го тура чемпионата Испании между "Сельтой" и "Реалом" не состоится в воскресенье, как планировалось ранее.

Стадион "Балаидос", на котором свои домашние матчи проводит "Сельта", был поврежден из-за урагана в Испании. Портал as.com сообщает, что у клубов могут возникнуть проблемы с поиском новой даты для матча, поскольку обе команды продолжают борьбу в еврокубках, а "Сельта" еще и играет в полуфинале Кубка Испании.

Также из-за урагана была отменена игра "Депортиво" с "Бетисом".

Чемпионат Испании: расписание и результаты 21 тура, таблица Примеры

чемпионат Испании, Реал Мадрид, Сельта

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Источник:

Сегодня|Спорт

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