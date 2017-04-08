Матч "Динамо" – "Шахтер" сыграют в пятницу из-за свадьбы дочери Суркиса – СМИ

Поединок киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в 26-м туре чемпионата Украины был назначен на пятницу, 21 апреля. Игра пройдет на НСК "Олимпийский". Изначально планировалось, что матч пройдет в субботу, но в итоге будет сыгран вечером в пятницу.

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Как стало известно "Обозревателю", причина такого решения Премьер-лиги заключается в свадьбе дочери президента "Динамо" Игоря Суркиса. Марина Суркис выходит замуж в субботу, 22 апреля. Именно с этим событием якобы связана просьба киевлян о переносе игры с "Шахтером".

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