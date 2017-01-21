Матч чемпионата Франции по футболу "Кан" – "Нанси" отменен из-за обледенения газона

Причина – обледенение некоторых участков газона, а также сидений на арене

Поединок 21-го тура чемпионата Франции "Кан" – "Нанси" перенесен на неопределенное время.

Матч "Кана" и "Нанси" должен был начаться сегодня в 21:00 по киевскому времени на "Стад Мишель д’Орнано", однако арбитры и делегат матча, посовещавшись с тренерами команд, решили перенести встречу.

Причина – обледенение некоторых участков газона, а также сидений на арене.

Футбольная лига Франции уже сообщила, что назовет другую дату проведения поединка в ближайшие дни.

Интересно, что для "Кана" это уже четвертый матч в этом сезоне, который не состоялся в запланированные сроки. Поединки нормандцев с "Мецем" и "Нантом" в Лиге 1 переносились из-за густого тумана, тогда как кубковая встреча с "Сен-Женевьев де Буа" – из-за замерзшего газона.