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Матч чемпионата Франции по футболу "Кан" – "Нанси" отменен из-за обледенения газона http://www.segodnya.ua/img/article/7904/89_main.1485019575.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/89_tn.1485019575.jpg Футбол Причина – обледенение некоторых участков газона, а также сидений на арене

Матч чемпионата Франции по футболу "Кан" – "Нанси" отменен из-за обледенения газона

Сегодня, 19:26

Причина – обледенение некоторых участков газона, а также сидений на арене

Стадион не смогли подготовить к матчу. Фото Instagram
Стадион не смогли подготовить к матчу. Фото Instagram

Поединок 21-го тура чемпионата Франции "Кан" – "Нанси" перенесен на неопределенное время.

Матч "Кана" и "Нанси" должен был начаться сегодня в 21:00 по киевскому времени на "Стад Мишель д’Орнано", однако арбитры и делегат матча, посовещавшись с тренерами команд, решили перенести встречу.

Причина – обледенение некоторых участков газона, а также сидений на арене.

Футбольная лига Франции уже сообщила, что назовет другую дату проведения поединка в ближайшие дни.

Интересно, что для "Кана" это уже четвертый матч в этом сезоне, который не состоялся в запланированные сроки. Поединки нормандцев с "Мецем" и "Нантом" в Лиге 1 переносились из-за густого тумана, тогда как кубковая встреча с "Сен-Женевьев де Буа" – из-за замерзшего газона.
чемпионат Франции

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Источник:

SportArena

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