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"Марсель" отказался от скандального футболиста, обещавшего себя травмировать, если его не продадут http://www.segodnya.ua/img/article/7903/35_main.1484936817.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/35_tn.1484936817.jpg Футбол Димитри Пайе не хочет оставаться в "Вест Хэме" и отклонил предложение китайцев

"Марсель" отказался от скандального футболиста, обещавшего себя травмировать, если его не продадут

Сегодня, 20:26

Димитри Пайе не хочет оставаться в "Вест Хэме" и отклонил предложение китайцев

Димитри Пайе. Фото AFP
Димитри Пайе. Фото AFP

"Марсель" отказался от идеи приобретения в зимнее трансферное окно футболиста английского "Вест Хэм Юнайтед" и сборной Франции Димитри Пайе, сообщает Sky Sports.

Как сообщается, руководство "Марселя" приняло решение заморозить переговоры по 29-летнему французскому полузащитнику после того, как "Вес Хэм" отверг второе предложение по трансферу на сумму в 20 миллионов фунтов стерлингов. По информации источника, боссы "молотобойцев" требуют за Пайе компенсацию в размере минимум 30 миллионов фунтов, но "Марсель" не может дать более 25 млн.

Ранее Пайе заявил руководству "Вест Хэма", что больше не будет играть за клуб в ответ за отказ отпустить его в "Марсель", куда он намерен перейти по семейным обстоятельствам. Хавбек также отклонил предложения ряда английских и китайских клубов, причем в Китае Пайе предлагали зарплату в 500 тысяч фунтов в неделю.

Кроме того, Пайе заявил, что он намеренно получит травму крестообразных связок, если руководство "молотобойцев" не отпустит его, а ведущие игроки "Вест Хэма" обратились к боссам клуба с заявлением о том, что не желают больше видеть Пайе в команде.

В нынешнем сезоне француз забил три гола в 22 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах.
футбол, Марсель, чемпионат Франции, чемпионат Англии, Вест Хэм, Димитри Пайе

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Источник:

Р-спорт

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