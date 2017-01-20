"Марсель" отказался от скандального футболиста, обещавшего себя травмировать, если его не продадут

"Марсель" отказался от идеи приобретения в зимнее трансферное окно футболиста английского "Вест Хэм Юнайтед" и сборной Франции Димитри Пайе, сообщает Sky Sports.

Как сообщается, руководство "Марселя" приняло решение заморозить переговоры по 29-летнему французскому полузащитнику после того, как "Вес Хэм" отверг второе предложение по трансферу на сумму в 20 миллионов фунтов стерлингов. По информации источника, боссы "молотобойцев" требуют за Пайе компенсацию в размере минимум 30 миллионов фунтов, но "Марсель" не может дать более 25 млн.

Ранее Пайе заявил руководству "Вест Хэма", что больше не будет играть за клуб в ответ за отказ отпустить его в "Марсель", куда он намерен перейти по семейным обстоятельствам. Хавбек также отклонил предложения ряда английских и китайских клубов, причем в Китае Пайе предлагали зарплату в 500 тысяч фунтов в неделю.

Кроме того, Пайе заявил, что он намеренно получит травму крестообразных связок, если руководство "молотобойцев" не отпустит его, а ведущие игроки "Вест Хэма" обратились к боссам клуба с заявлением о том, что не желают больше видеть Пайе в команде.

В нынешнем сезоне француз забил три гола в 22 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах.