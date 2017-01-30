"Марсель" купил за 25 миллионов евро скандального игрока "Вест Хэма"
Ранее Пайе заявил руководству "Вест Хэма", что больше не будет играть за клуб и готов себя травмировать
Контракт полузащитника Димитри Пайе с "Марселем" рассчитан на 4,5 года, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.
В воскресенье английский "Вест Хэм" подтвердил продажу Пайе в "Марсель". Лондонский клуб согласился отпустить игрока за компенсацию в 25 миллионов фунтов стерлингов. Позже 29-летний хавбек сборной Франции прошел медицинское обследование в "Марселе" и подписал контракт.
Официальное представление Пайе в качестве игрока "Марселя" состоится в понедельник.
Ранее Пайе заявил руководству "Вест Хэма", что больше не будет играть за клуб в ответ за отказ отпустить его в "Марсель", куда он намерен перейти по семейным обстоятельствам. В нынешнем сезоне француз забил три гола в 22 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах. В составе сборной Франции он стал серебряным призером чемпионата Европы-2016.
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