Сборная Марокко забила три гола Того на Кубке Африки (фото)

Марокканцы поднялись на второе место в группе С

Состоялся матч второго тура Кубка Африканских наций-2017 в группе С. Сборная Марокко обыграла команду Того.

Марокканцы реабилитировались за поражение в первом туре ДР Конго, а Того с нулем в графе победы опустилось на последнее место в турнирной таблице.

В заключительном туре Марокко сыграет 24 января с ивуарийцами, а тоголезцы – с ДР Конго.

Марокко – Того – 3:1

Голы: Бухаддуз (14), Саисс (21), Эн-Несири (72) – Доссеви (5)

Марокко: Мохамеди, Бенатия, да Кошта, Мендиль, Дирар, Буссуфа, Саисс, Фажр (Аит-Беннассер, 81), Эль-Ахмади, Эль-Каддури (Эн-Несири, 60), Бухаддуз (Алиуи, 90).

Того: Агасса, Айите, Уро-Акорико, Даконам, Лаба (Букари, 73), Доссеви (Сегбефия, 84), Гакпе, Атакора (Агбеньядан, 89), Бебу, Ромао, Адебайор.

Предупреждения: Буссуфа (56), Айите (83).