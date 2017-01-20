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Сборная Марокко забила три гола Того на Кубке Африки (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7903/77_main.1484948857.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/77_tn.1484948857.jpg Футбол Марокканцы поднялись на второе место в группе С

Сборная Марокко забила три гола Того на Кубке Африки (фото)

Вчера, 23:47

Марокканцы поднялись на второе место в группе С

Состоялся матч второго тура Кубка Африканских наций-2017 в группе С. Сборная Марокко обыграла команду Того.

Марокканцы реабилитировались за поражение в первом туре ДР Конго, а Того с нулем в графе победы опустилось на последнее место в турнирной таблице.

В заключительном туре Марокко сыграет 24 января с ивуарийцами, а тоголезцы – с ДР Конго.

Марокко – Того – 3:1
Голы: Бухаддуз (14), Саисс (21), Эн-Несири (72) – Доссеви (5)

Марокко: Мохамеди, Бенатия, да Кошта, Мендиль, Дирар, Буссуфа, Саисс, Фажр (Аит-Беннассер, 81), Эль-Ахмади, Эль-Каддури (Эн-Несири, 60), Бухаддуз (Алиуи, 90).

Того: Агасса, Айите, Уро-Акорико, Даконам, Лаба (Букари, 73), Доссеви (Сегбефия, 84), Гакпе, Атакора (Агбеньядан, 89), Бебу, Ромао, Адебайор.

Предупреждения: Буссуфа (56), Айите (83).
футбол, Кубок Африки, сборная Того, сборная Марокко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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