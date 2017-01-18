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Марко ван Бастен предлагает отменить офсайды и ввести серию буллитов http://www.segodnya.ua/img/article/7895/73_main.1484775195.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/73_tn.1484775195.jpg Футбол Знаменитый голландец хочет реформировать правила футбола

Марко ван Бастен предлагает отменить офсайды и ввести серию буллитов

Сегодня, 20:53

Знаменитый голландец хочет реформировать правила футбола

Марко ван Бастен. Фото AFP
Марко ван Бастен. Фото AFP

Новый технический директор ФИФА Марко ван Бастен предложил несколько идей по усовершенствованию игрового процесса в футболе. Так, голландец предлагает ввести серию буллитов вместо серии пенальти и проводить ее даже в играх группового турнира чемпионата мира. Более того, ван Бастен предложил отменить офсайды и ввести новую форму штрафов вместо желтых и красных карточек.

- Серия буллитов? Представим, что на групповом турнире команда сыграла с одним соперником 0:0, а с другим – 1:0, – говорит ван Бастен. – В таком случае велик риск того, что в конце у трех команд будет одинаковое количество очков и одинаковое соотношение забитых и пропущенных. Если после 90 минут игры ввести серию буллитов, одна команда забьет пять раз, другая – четыре, третья – три, тогда будет легко определить, кто в группе на каком месте.

У каждой команды пять попыток. Судья свистит, футболист начинает бежать к воротам с 25 метров. За восемь секунд он должен совершить удар. Вратарь находится в штрафной и не может ее покидать. Если он отбивает мяч – буллит завершен.

Отмена офсайда? Боюсь, многие будут против этой идеи. Я был бы за, потому что футбол последнее время все больше похож на гандбол. Девять полевых и вратарь уплотняют штрафную площадь, будто выстраивают стену.

Изменение системы наказаний? Временное наказание – немного страшновато. Вдесятером сложнее играть против 11 игроков, не говоря уже о том, как играть ввосьмером против девятерых. У меня уже долгое время есть идея ввести систему, как в баскетболе – пять фолов и покидаешь поле.
футбол, ФИФА, Марко ван Бастен

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СЭ

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