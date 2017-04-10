Марио Балотелли прокатился на коленях через металлодетектор в аэропорту Лилля

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли оформил дубль в гостевом матче 32-го тура Лиги 1 против "Лилля" и принес победу своей команде – 2:1. Празднованием победы на поле итальянец не ограничился.

Тем же вечером в аэропорту Лилля Марио эффектно прокатился через металлодетектор под крики одноклубников. Охрана аэропорта не возражала.

Балотелли забил 13 мячей в 19 матчах чемпионата Франции-2016/17 и получил 3 красные карточки (2 – прямые).