Марио Балотелли прокатился на коленях через металлодетектор в аэропорту Лилля

Вчера, 10:33

Футболист продолжал праздновать победу в чемпионате Франции

Марио Балотелли. Фото AFP
Марио Балотелли. Фото AFP

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли оформил дубль в гостевом матче 32-го тура Лиги 1 против "Лилля" и принес победу своей команде – 2:1. Празднованием победы на поле итальянец не ограничился.

Тем же вечером в аэропорту Лилля Марио эффектно прокатился через металлодетектор под крики одноклубников. Охрана аэропорта не возражала.

Балотелли забил 13 мячей в 19 матчах чемпионата Франции-2016/17 и получил 3 красные карточки (2 – прямые).

#metaldetector Who else do the controls in the airport like this? Let me see.. Issa nissa and good night everybody

Публикация от Mario Balotelli (@mb459)

футбол, чемпионат Франции, Марио Балотелли, ФК Ницца

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Источник:

Eurosport

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