Марио Балотелли подозревает, что во Франции легализован расизм

Нападающий "Ниццы" итальянец Марио Балотелли обвинил болельщиков "Бастии" в расистском поведении на матче чемпионата Франции по футболу.

В пятницу "Ницца" в гостях сыграла вничью с "Бастией" со счетом – 1:1.

"Нормально ли это, что болельщики "Бастии" ухали всю игру и никто из дисциплинарной комиссии ничего не сказал об этом? Что же, расизм легализован во Франции? Или только в Бастии? Футбол – это великолепный вид спорта. Такие люди, как болельщики "Бастии", делают его ужасным", – заявил Балотелли.