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Марио Балотелли подозревает, что во Франции легализован расизм http://www.segodnya.ua/img/article/7904/60_main.1485000795.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/60_tn.1485000795.jpg Футбол Форвард возмущен поведением болельщиков "Бастии" во время матча Лиги 1

Марио Балотелли подозревает, что во Франции легализован расизм

Сегодня, 14:13

Форвард возмущен поведением болельщиков "Бастии" во время матча Лиги 1

Марио Балотелли. Фото AFP
Марио Балотелли. Фото AFP

Нападающий "Ниццы" итальянец Марио Балотелли обвинил болельщиков "Бастии" в расистском поведении на матче чемпионата Франции по футболу.

В пятницу "Ницца" в гостях сыграла вничью с "Бастией" со счетом – 1:1.

"Нормально ли это, что болельщики "Бастии" ухали всю игру и никто из дисциплинарной комиссии ничего не сказал об этом? Что же, расизм легализован во Франции? Или только в Бастии? Футбол – это великолепный вид спорта. Такие люди, как болельщики "Бастии", делают его ужасным", – заявил Балотелли.
футбол, расизм, Марио Балотелли, ФК Ницца

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Источник:

Р-спорт

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