"МанСити" на последней минуте вырвал победу в матче с "Суонси" (фото)

Дубль Жезуса принес "Манчестер Сити" победу над "Суонси" в матче английской Премьер-лиги

Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле добились победы над "Суонси" в матче 24-го тура чемпионата Англии.

Воскресная игра в Манчестере завершилась победой "горожан" со счетом 2:1. Оба мяча в составе победителей забил Габриэль Жезус (11-я и 90-я минуты), у гостей отличился Гилфи Сигурдссон (81).

"Манчестер Сити" набрал 49 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. "Суонси" с 21 баллом идет на 17-м месте.

Следующий матч "горожане" проведут на выезде 13 февраля против "Борнмута". "Суонси" днем ранее примет "Лестер".

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