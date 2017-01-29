"Манчестер Юнайтед" требует за Руни сумасшедшие деньги от китайцев

Английский клуб не против продать форварда, но намерен выручить за него крупную сумму

"Манчестер Юнайтед" не будет удерживать форварда Уэйна Руни в случае мегапредложения из Китая, где клубы сорят деньгами, скупая игроков.

По данным Mirror, "красные дьяволы" намерены выручить не менее 160 млн евро за ветерана. Под стать сумме трансфера должен быть и личный контракт Руни.

В этом сезоне 31-летний футболист провел 27 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Руни в 30 млн евро.