"Манчестер Юнайтед" требует за Руни сумасшедшие деньги от китайцев

Сегодня, 17:23

Английский клуб не против продать форварда, но намерен выручить за него крупную сумму

Уэйн Руни. Фото AFP
Уэйн Руни. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" не будет удерживать форварда Уэйна Руни в случае мегапредложения из Китая, где клубы сорят деньгами, скупая игроков.

По данным Mirror, "красные дьяволы" намерены выручить не менее 160 млн евро за ветерана. Под стать сумме трансфера должен быть и личный контракт Руни.

В этом сезоне 31-летний футболист провел 27 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Руни в 30 млн евро.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Уэйн Руни, чемпионат Китая

Вы сейчас просматриваете новость ""Манчестер Юнайтед" требует за Руни сумасшедшие деньги от китайцев". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Уэйн Руни. Фото AFP

Китайцы предлагают рекордсмену "МЮ" Руни самую большую зарплату в мире

22 Января, 16:34

В Поднебесной английский футболист может зарабатывать 55 миллионов евро в год

Футбол

"Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

Уэйн Руни забил 250-й гол за "Манчестер" и стал рекордсменом клуба

21 Января, 19:37

Гол Руни со штрафного спас футболистов "Манчестер Юнайтед" от поражения в выездном матче со "Сток Сити"

Мир

"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" - 4:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рединг" в Кубке Англии

7 Января, 16:45

Команда Жозе Моуринью одержала уверенную победы со счетом 4:0

Футбол

"Халл Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Халл Сити", но вышел в финал Кубка английской лиги

27 Января, 00:22

В финале команда Жозе Моуринью сыграет с "Саутгемптоном"

Футбол

Гарет Бейл. Фото Instagram

"МЮ" и "Челси" готовы выложить рекордные деньги за трансфер Гарета Бейла

25 Января, 10:47

Английские клубы заинтересованы в трансфере форварда мадридского "Реала" и сборной Уэльса

Футбол

Жозе Моуринью. Фото AFP

Моуринью приказал уволить всех мальчиков, подающих мячи на стадионе "Манчестер Юнайтед"

22 Января, 20:32

Португальский тренер заменил их тренирующимися в академии ребятами

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования