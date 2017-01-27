"Манчестер Юнайтед" проиграл "Халл Сити", но вышел в финал Кубка английской лиги (фото)

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В финале команда Жозе Моуринью сыграет с "Саутгемптоном"

Футболисты "Манчестер Юнайтед" проиграли "Халл Сити" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги, но вышли в финал по сумме двух встреч.

Ответная игра, состоявшаяся в Халле в четверг, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Том Хаддлстоун (35-я минута, с пенальти) и Байе Умар Ниассе (85-я). У "Юнайтед" отличился Поль Погба (66-я).

Первая встреча соперников, прошедшая в Манчестере 10 января, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Таким образом, в финал вышел "Манчестер Юнайтед".

Соперником манкунианцев по финалу станет "Саутгемптон", который по сумме двух матчей одолел "Ливерпуль".
чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Кубок Англии, Халл Сити

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AFP

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