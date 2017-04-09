"Манчестер Юнайтед" одержал первую крупную победу в чемпионате Англии с 5 февраля
"Красные дьяволы" прервали двух матчевую серию без побед.
"Манчестер Юнайтед" в 32-м туре чемпионата Англии на выезде разгромил "Сандерленд" – 3:0.
Забитыми голами отметились Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян и Маркус Рашфорд.
При этом весь второй тайм хозяева поля провели в меньшинстве – красную карточку заработал Себастьян Ларссон.
Эта победа стала первой крупной для команды Жозе Моуринью с 5 февраля, когда "красные дьяволы" разгромили "Лестер" (3:0).
Также эта победа стала для команды первой в последних трех поединках. Две предыдущие встречи "МЮ" сводил вничью.
Вы сейчас просматриваете новость ""Манчестер Юнайтед" одержал первую крупную победу в чемпионате Англии с 5 февраля". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии