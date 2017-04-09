"Манчестер Юнайтед" одержал первую крупную победу в чемпионате Англии с 5 февраля

Вчера, 18:20

"Красные дьяволы" прервали двух матчевую серию без побед.


"Манчестер Юнайтед" в 32-м туре чемпионата Англии на выезде разгромил "Сандерленд" – 3:0.

Забитыми голами отметились Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян и Маркус Рашфорд.

При этом весь второй тайм хозяева поля провели в меньшинстве – красную карточку заработал Себастьян Ларссон.

Эта победа стала первой крупной для команды Жозе Моуринью с 5 февраля, когда "красные дьяволы" разгромили "Лестер" (3:0).

Также эта победа стала для команды первой в последних трех поединках. Две предыдущие встречи "МЮ" сводил вничью.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Сандерленд

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Сегодня|Спорт

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