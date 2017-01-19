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"Манчестер Юнайтед" обошел "Реал" в списке самых доходных клубов мира http://www.segodnya.ua/img/article/7897/89_main.1484827011.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/89_tn.1484827011.jpg Футбол Мадридский клуб 11 лет занимал первую строчку в рейтинге

"Манчестер Юнайтед" обошел "Реал" в списке самых доходных клубов мира

Сегодня, 13:56

Мадридский клуб 11 лет занимал первую строчку в рейтинге

Фаны &quot;МЮ&quot; возле &quot;Олд Траффорд&quot;. Фото AFP
Фаны "МЮ" возле "Олд Траффорд". Фото AFP

Английский "Манчестер Юнайтед" впервые за последние 11 лет сместил испанский "Реал" с первого места рейтинга самых доходных футбольных клубов мира.

Благодаря удачным спонсорским контрактам манкунианцы заработали 689 млн евро в сезоне-2015/16 и заняли первое место по этому показателю.

Согласно ежегодному исследованию аудиторской компании Deloitte, прежний лидер рейтинга мадридский "Реал" (620,1 млн) занял третье место, пропустив вперед еще и "Барселону" (620,2 млн).

В первую двадцатку рейтинга самых доходных клубов мира также входят "Бавария", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ювентус", дортмундская "Боруссия", "Тоттенхэм", "Атлетико", "Шальке", "Рома", "Милан", "Зенит", "Вест Хэм", "Интер" и "Лестер".
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Источник:

NEWSru.com

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