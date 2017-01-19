"Манчестер Юнайтед" обошел "Реал" в списке самых доходных клубов мира

Мадридский клуб 11 лет занимал первую строчку в рейтинге

Английский "Манчестер Юнайтед" впервые за последние 11 лет сместил испанский "Реал" с первого места рейтинга самых доходных футбольных клубов мира.

Благодаря удачным спонсорским контрактам манкунианцы заработали 689 млн евро в сезоне-2015/16 и заняли первое место по этому показателю.

Согласно ежегодному исследованию аудиторской компании Deloitte, прежний лидер рейтинга мадридский "Реал" (620,1 млн) занял третье место, пропустив вперед еще и "Барселону" (620,2 млн).

В первую двадцатку рейтинга самых доходных клубов мира также входят "Бавария", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ювентус", дортмундская "Боруссия", "Тоттенхэм", "Атлетико", "Шальке", "Рома", "Милан", "Зенит", "Вест Хэм", "Интер" и "Лестер".