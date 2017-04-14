"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Андерлехт" в четвертьфинале ЛЕ

Сегодня, 00:11

Англичане на выезде не удержали победный счет – 1:1


"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" в гостях не сумел удержать победный счет в матче с бельгийским "Андерлехтом" в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча прошла в четверг в Брюсселе и завершилась со счетом 1:1. В составе "Манчестера" гол забил экс-игрок украинских "Металлурга" и "Шахтера" Генрих Мхитарян (37-я минута), а у "Андерлехта" отличился Леандер Дендонкер  в концовке встречи (86).

Ответный матч состоится 20 апреля в Манчестере.

Как мы ранее сообщили, в другом матче "Аякс" со счетом 2:0 обыграл "Шальке" с Евгением Коноплянкой, вышедшим на замену.

Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Генрих Мхитарян, Андерлехт

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Источник:

Сегодня|Спорт

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