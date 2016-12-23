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"Манчестер Юнайтед" намерен создать стоячий сектор на "Олд Траффорд" http://www.segodnya.ua/img/article/7823/99_main.1482489423.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/99_tn.1482489423.jpg Футбол Почти все английские клубы хотят вернуть стоячие места на трибуны

"Манчестер Юнайтед" намерен создать стоячий сектор на "Олд Траффорд"

Сегодня, 12:33

Почти все английские клубы хотят вернуть стоячие места на трибуны

Вип-трибуна &quot;Олд Траффорда&quot;. Фото AFP
Вип-трибуна "Олд Траффорда". Фото AFP

Английский "Манчестер Юнайтед" провел среди владельцев сезонных абонементов опрос, чтобы выяснить их отношение к организации стоячего сектора на домашнем стадионе "Олд Траффорд".

Как сообщает BBC Sport, еще осенью представители манкунианцев посетили домашнюю арену "Селтика" для изучения уровня уровень безопасности стоячей секции, рассчитанной на 2975 человек.

Руководство клуба позитивно смотрит на создание стоячего сектора. После трагедии в Хиллсборо 1989 года правление двух высших английских дивизионов обязало клубы полностью оборудовать стадионы креслами, но в последнее время клубы АПЛ активнее обсуждают возможность возвращения стоячих секторов на стадионах.

Ранее появилась информация, что почти все команды, кроме "Эвертона", готовы пойти на это.
стадион, футбол, болельщики, Манчестер Юнайтед

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Источник:

Championat.ru

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