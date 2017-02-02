"Манчестер Юнайтед" на своем поле не сумел переиграть скромный "Халл Сити"

Сегодня, 00:07

Поединок завершился нулевой ничьей

Фото AFP
Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" в 23-м туре чемпионата Англии потерял очки в матче против "Халл Сити".

Подопечные Жозе Моуринью весь матч провели в атаках, но так и не смогли распечатать ворота скромного соперника. А на последних минутах и вовсе были близки к поражению, но после удара Марковича ворота Де Хеа спасла штанга.

Таким образом, "МЮ" свел вничью третий матч подряд.

"Манчестер Юнайтед" – "Халл Сити" – 0:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Рохо, Джонс (Смоллинг, 55), Блинд, Эррера, Кэррик (Руни, 46), Погба, Мхитарян (Мата, 62), Рэшфорд, Ибрагимович.

"Халл Сити": Якупович, Доусон, Робертсон, Таймон (Раноккия, 66), Магуайр, Мейлер, Хаддлстоун, Эвандро (Эльабделлауи, 72), Маркович, Клукас, Ньяссе (Эрнандес, 69).

Предупреждения: Ньяссе (13), Клукас (79), Маркович (81), Руни (84), Мейлер (89).
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Халл Сити

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Сегодня|Спорт

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