"Манчестер Сити" заплатил рекордную сумму за трансфер 13-летнего футболиста

"Манчестер Сити" подписал контракт с 13-летним защитником Финли Бернсом, выступавшим за клуб первой лиги Англии "Саутенд Юнайтед". Сумма сделки составила 175 тысяч фунтов, но в будущем может возрасти до 250 тысяч, если Бернс будет успешно выступать за юношескую команду "горожан". Это рекордная сумма для трансфера игрока такого возраста.

Помимо "Манчестер Сити" на футболиста также претендовали "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал". Однако Бернс вместе с семьей выбрал "горожан", так как его впечатлила материальная база академии клуба.