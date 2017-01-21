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"Манчестер Сити" заплатил рекордную сумму за трансфер 13-летнего футболиста http://www.segodnya.ua/img/article/7904/27_main.1484985882.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/27_tn.1484985882.jpg Футбол "Горожане" купили защитника Финли Бернс за 175 тысяч фунтов

"Манчестер Сити" заплатил рекордную сумму за трансфер 13-летнего футболиста

Сегодня, 10:04

"Горожане" купили защитника Финли Бернс за 175 тысяч фунтов

Финли Бернс стал игроком &quot;МЮ&quot;
Финли Бернс стал игроком "МЮ"

"Манчестер Сити" подписал контракт с 13-летним защитником Финли Бернсом, выступавшим за клуб первой лиги Англии "Саутенд Юнайтед". Сумма сделки составила 175 тысяч фунтов, но в будущем может возрасти до 250 тысяч, если Бернс будет успешно выступать за юношескую команду "горожан". Это рекордная сумма для трансфера игрока такого возраста.

Помимо "Манчестер Сити" на футболиста также претендовали "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал". Однако Бернс вместе с семьей выбрал "горожан", так как его впечатлила материальная база академии клуба.
футбол, футболист, Манчестер Сити

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Источник:

Championat.ru

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