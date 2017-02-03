"Манчестер Сити" вернул Яя Туре в Лигу чемпионов

Сегодня, 10:45

Футболист пропустил первую половину сезона из-за конфликта Гвардиолы с агентом

Яя Туре. Фото AFP
Яя Туре. Фото AFP

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре был включен в заявку команды на участие в Лиге чемпионов, сообщает клубная пресс-служба.

Хавбек решением главного тренера команды Хосепа Гвардьолы пропустил групповой турнир, однако после того, как отношения испанца и ивуарийца нормализовались Туре стал одним из основных игроков "горожан".

Также в заявке оказался новичок англичан нападающий Габриэл Жезус, тогда как из списка футболистов был вычеркнул форвард Келечи Ихеаначо.
футбол, Лига чемпионов, Манчестер Сити, Яя Туре

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СЭ

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