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"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" и другие матчи 22-го тура чемпионата Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7904/81_main.1485012794.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/81_tn.1485012794.jpg Футбол Расписание и результаты 22-го тура английской Премьер-лиги, таблица чемпионата: обновляется

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" и другие матчи 22-го тура чемпионата Англии

Сегодня, 17:33

Расписание и результаты 22-го тура английской Премьер-лиги, таблица чемпионата: обновляется

&quot;Ливерпуль&quot; проиграл &quot;Суонси&quot; на своем поле - 2:3. Фото AFP
"Ливерпуль" проиграл "Суонси" на своем поле - 2:3. Фото AFP

В этот уикенд в английской Премьер-лиге проходят матчи 22-го тура.

Центральный матч тура – "Манчестер Сити" vs "Тоттенхэм" в субботу.

Лидер сезона лондонский "Челси" в воскресенье сыграет с одним из аутсайдеров – "Халл Сити".

Суббота, 21 января:

14:30 "Ливерпуль" – "Суонси" – 2:3 (фото)

17:00 "Борнмут" – "Уотфорд"

17:00 "Вест Бромвич" – "Сандерленд"

17:00 "Кристал Пэлас" – "Эвертон"

17:00 "Мидлсбро" – "Вест Хэм"

17:00 "Сток Сити" – "Манчестер Юнайтед"

19:30 "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

Воскресенье, 22 января:

14:00 "Саутгемптон" – "Лестер"

16:15 "Арсенал" – "Бернли"

18:30 "Челси" – "Халл Сити"

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 21 17 1 3 45-15 52
2  ТОТТЕНХЭМ 21 13 6 2 43-14 45
3  ЛИВЕРПУЛЬ 22 13 6 3 51-27 45
4  АРСЕНАЛ 21 13 5 3 48-22 44
5  МАНЧЕСТЕР СИТИ 21 13 3 5 41-26 42
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 21 11 7 3 32-20 40
7  ЭВЕРТОН 21 9 6 6 32-23 33
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 21 8 5 8 28-28 29
9  СТОК СИТИ 21 7 6 8 27-33 27
10  БЕРНЛИ 21 8 2 11 23-31 26
11  БОРНМУТ 21 7 4 10 30-37 25
12  ВЕСТ ХЭМ 21 7 4 10 26-35 25
13  САУТГЕМПТОН 21 6 6 9 19-26 24
14  УОТФОРД 21 6 5 10 23-36 23
15  ЛЕСТЕР 21 5 6 10 24-34 21
16  МИДЛСБРО 21 4 8 9 17-22 20
17  СУОНСИ 22 5 3 14 26-51 18
18  КРИСТАЛ ПЭЛАС 21 4 4 13 30-40 16
19  ХАЛЛ СИТИ 21 4 4 13 20-45 16
20  САНДЕРЛЕНД 21 4 3 14 20-40 15



чемпионат Англии

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Сегодня|Спорт

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