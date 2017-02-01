"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" и догнал в таблице "Ливерпуль"

Вчера, 23:55

Габриэл Жезус забил гол в дебютном матче за "МанСити"

Фото AFP
Фото AFP

"Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Вест Хэмом" (4:0) в 23-м туре премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне.

Уже в первом тайме "горожане" обеспечили себе крупное преимущество. На 17-й минуте счет открыл бельгиец Кевин де Брюйне, после чего отличились испанец Давид Силва и бразилец Габриэл Жезус.

Отметим, что 19-летний нападающий дебютировал в премьер-лиге в стартовом составе и забил свой первый гол после перехода из "Палмейраса" в "Манчестер Сити".

Во втором тайме ивуариец Яя Туре реализовал пенальти и установил окончательный счет в матче.

"Манчестер Сити" набрал 46 очков и сравнялся с "Ливерпулем". На одно очко больше у "Тоттенхэма" и "Арсенала". "Вест Хэм" остался на 11-м месте.

В 24-м туре 5 февраля "Манчестер Сити" примет "Суонси", а "Вест Хэм" на день раньше сыграет в гостях с "Саутгемптоном".

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" – 0:4
Голы: де Брюйне 17 (0:1). Силва 21 (0:2). Габриэл 39 (0:3). Туре 66 (0:4 – пен.).

"Вест Хэм": Рэндольф, Рид, Байрэм, Фонте, Крессуэлл, Антонио, Фегули (Фернандес, 64), Ноубл, Лансини, Обьянг (Снодграсс, 64), Кэрролл (Флетчер, 80)

"Манчестер Сити": Кабальеро, Отаменди, Стоунз, Коларов, Санья, Туре, де Брюйне (Фернандиньо, 68), Сане, Силва (Делф, 80), Стерлинг (Агуэро, 73), Габриэл

Предупреждения: Обьянг, 19; Лансини, 25; Кэрролл, 72 – Габриэл, 19; де Брюйне, 44; Стерлинг, 60
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Вест Хэм

Вы сейчас просматриваете новость ""Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" и догнал в таблице "Ливерпуль"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Советский спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Дети повергались насилию в футбольных школах. Фото AFP

Пять лондонских клубов Премьер-лиги обвиняются в насилии над детьми

30 Января, 22:31

На данный момент ведется расследование по 255 случаям сексуального домогательства над детьми

Футбол

Димитри Пайе. Фото AFP

"Вест Хэм" требует у перешедшего в "Марсель" Пайе вернуть зарплату за январь

30 Января, 18:19

Еженедельная зарплата Пайе составляла 125 000 фунтов

Футбол

Димитри Пайе. Фото AFP

Английский клуб обменяет болельщикам футболки с фамилией Пайе за половину стоимости

30 Января, 15:10

Французский футболист со скандалом покинул "Вест Хэм"

Футбол

Роберто Фирмино. Фото AFP

Лидера "Ливерпуля" лишили водительских прав за езду в состоянии опьянения

Вчера, 21:35

Футболист не сможет управлять автомобилем в течение одного года

Футбол

Фото AFP

"Челси" не сумел переиграть "Ливерпуль" в чемпионате Англии

Вчера, 00:05

Во втором тайме Диего Коста не реализовал пенальти  

Футбол

Фото Instagram

Гвардиола посмотрел матч "ПСЖ" - "Монако" в компании российской фотомодели

30 Января, 13:46

Виктория Лопырева ранее была замужем за игроком сборной России Смоловым

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования