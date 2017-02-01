"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" и догнал в таблице "Ливерпуль"

Габриэл Жезус забил гол в дебютном матче за "МанСити"

"Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Вест Хэмом" (4:0) в 23-м туре премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне.

Уже в первом тайме "горожане" обеспечили себе крупное преимущество. На 17-й минуте счет открыл бельгиец Кевин де Брюйне, после чего отличились испанец Давид Силва и бразилец Габриэл Жезус.

Отметим, что 19-летний нападающий дебютировал в премьер-лиге в стартовом составе и забил свой первый гол после перехода из "Палмейраса" в "Манчестер Сити".

Во втором тайме ивуариец Яя Туре реализовал пенальти и установил окончательный счет в матче.

"Манчестер Сити" набрал 46 очков и сравнялся с "Ливерпулем". На одно очко больше у "Тоттенхэма" и "Арсенала". "Вест Хэм" остался на 11-м месте.

В 24-м туре 5 февраля "Манчестер Сити" примет "Суонси", а "Вест Хэм" на день раньше сыграет в гостях с "Саутгемптоном".

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" – 0:4

Голы: де Брюйне 17 (0:1). Силва 21 (0:2). Габриэл 39 (0:3). Туре 66 (0:4 – пен.).

"Вест Хэм": Рэндольф, Рид, Байрэм, Фонте, Крессуэлл, Антонио, Фегули (Фернандес, 64), Ноубл, Лансини, Обьянг (Снодграсс, 64), Кэрролл (Флетчер, 80)

"Манчестер Сити": Кабальеро, Отаменди, Стоунз, Коларов, Санья, Туре, де Брюйне (Фернандиньо, 68), Сане, Силва (Делф, 80), Стерлинг (Агуэро, 73), Габриэл

Предупреждения: Обьянг, 19; Лансини, 25; Кэрролл, 72 – Габриэл, 19; де Брюйне, 44; Стерлинг, 60