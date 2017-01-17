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"Манчестер Сити" предлагает "Барселоне" за Месси 100 млн фунтов http://www.segodnya.ua/img/article/7889/76_main.1484649599.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/76_tn.1484649599.jpg Футбол Аргентинский форвард пока не подписал новый контракт с каталонцами

"Манчестер Сити" предлагает "Барселоне" за Месси 100 млн фунтов

Сегодня, 12:38

Аргентинский форвард пока не подписал новый контракт с каталонцами

Лионеля Месси зовет Гвардиола. Фото AFP
Лионеля Месси зовет Гвардиола. Фото AFP

Английский "Манчестер Сити" готов заплатить за аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси 100 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

По сообщению источника, "горожане" уже уведомили "Барсу" о готовности выложить за нападающего сборной Аргентины 100 миллионов фунтов. Контракт Месси с "сине-гранатовыми" истекает летом 2018 года, при этом в ноябре СМИ сообщали, что аргентинец не намерен продлевать действующее соглашение.

Сумма отступных за Месси составляет 250 миллионов евро, но решающим моментом в трансфере игрока может стать тот факт, что "Манчестер Сити" возглавляет бывший главный тренер "Барсы" Хосеп Гвардиола, хорошо знакомый аргентинцу.

В декабре As сообщал, что "Барселона" готова предложить Месси новый контракт, по которому форвард будет получать 35 миллионов евро "чистыми" за сезон, тогда как по данным СМИ сторона футболиста нацелена на зарплату в 50 миллионов евро за сезон.

Месси провел всю свою карьеру в "Барселоне", став 8-кратным чемпионом Испании, 4-кратным обладателем Кубка Испании, 7-кратным обладателем Суперкубка Испании, четырежды выигрыв Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
футбол, Барселона, Манчестер Сити, Лионель Месси

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Источник:

Р-спорт

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