Малиновский забил гол в первом же матче после тяжелой травмы (видео)
Украинец помог "Генку" избежать поражения в Кубке Бельгии
Хавбек "Генка" Руслан Малиновский отличился голом в первом матче 1/2 финала Кубка Бельгии против "Остенде" (1:1).
23-летний украинец появился в стартовом составе "Генка" и забил гол дальним ударом на 55-й минуте, спасая свою команду от гостевого поражения. "Генк" вынужден был отыгрываться после пропущенного мяча на 21-й минуте.
Малиновский провел на поле 86 минут, после чего был заменен. Этот матч стал для него первым официальным после тяжелой травмы, которую он получил в мае прошлого года.
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