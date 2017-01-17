Мали и Египет сыграли вничью на Кубке Африки-2017 (фото)

Команды не смогли забить голов в матче первого тура

В матче первого тура группы D на Кубке африканских наций сборные Мали и Египта сыграли вничью. Поединок прошел во вторник и завершился со счетом 0:0.

Ранее в группе D Гана минимально обыграла Уганду – 1:0.

Матч Мали – Египет стал заключительным в первом туре группового этапа Кубка Африки.

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