Мадридское дерби "Реал" – "Атлетико" завершилось вничью

"Реал" упустил победу над "Атлетико" в матче 31-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 1:1.

В дебюте второго тайма Пепе открыл счет в матче, а на 85-й минуте Антуан Гризманн сравнял счет.

"Реал" (72 очка) занимает первое место в Примере, опережая "Барселону" на 3 очка. "Атлетико" (62) идет третьим, сыграв на матч больше, чем лидеры.

Чемпионат Испании: расписание и результаты 31 тура, таблица Примеры