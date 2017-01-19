Львы или жуки: угадайте прозвища африканских сборных
У каждой команды есть прозвище, с которым ее ассоциируют болельщики
В эти дни в Габоне проходит 31-й Кубок Африканских Наций по футболу. В соревнованиях участвуют 16 сборных. Так повелось, что у каждой африканской команды есть прозвище, с которым ее ассоциируют болельщики.
Предлагаем вам принять участие в нашей викторине и попытаться угадать, какое прозвище носит каждая сборная – участница Кубка Африки.
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