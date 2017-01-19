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Львы или жуки: угадайте прозвища африканских сборных http://www.segodnya.ua/img/article/7899/17_main.1484842032.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/17_tn.1484842032.jpg Футбол У каждой команды есть прозвище, с которым ее ассоциируют болельщики

Львы или жуки: угадайте прозвища африканских сборных

Сегодня, 18:34

У каждой команды есть прозвище, с которым ее ассоциируют болельщики

Болельщики на Кубке Африки. Фото AFP
Болельщики на Кубке Африки. Фото AFP

В эти дни в Габоне проходит 31-й Кубок Африканских Наций по футболу. В соревнованиях участвуют 16 сборных. Так повелось, что у каждой африканской команды есть прозвище, с которым ее ассоциируют болельщики.

Предлагаем вам принять участие в нашей викторине и попытаться угадать, какое прозвище носит каждая сборная – участница Кубка Африки.

 
Кубок Африки

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Источник:

Сегодня|Спорт

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