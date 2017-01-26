Луганская "Заря" отправилась на первый сбор в Турцию

В среду утром делегация луганской "Зари" взяла курс на Турцию. "Черно-белые" пробудут на турецкой земле до 7 февраля – это сроки первого турецкого сбора. Дислоцироваться, как на первом, так и на втором сборе в Турции команда будет в отеле "Камелия" и работать в режиме двухразовых тренировок.

На первом сборе их запланировано четыре спарринга: 29 января с "Лудогорцем", 1 февраля со "Словацко", 4 февраля с загребским "Динамо" и 6 февраля с "Алмалыком" из Узбекистана.

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

На сборы Юрий Вернидуб взял следующих футболистов:Алексей Шевченко, Игорь Левченко, Олег Чуваев, Евгений Опанасенко, Артём Гордиенко, Григорий Ярмаш, Вячеслав Чечер, Эдуард Соболь, Михаил Шершень, Никита Каменюка, Рафаэль Форстер, Артём Сухоцкий, Анджело Качавенда, Паулиньо, Иван Петряк, Джаба Липартия, Руслан Бабенко, Дмитрий Гречишкин, Игорь Чайковский, Желько Любенович, Игорь Харатин, Егор Шалфеев, Гегам Кадимян, Деннис Бонавентуре, Владислав Сандрак-Винницкий, Владислав Кулач, Денис Безбородько.