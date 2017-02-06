Лучший гол группового этапа Лиги чемпионов забил соперник "Динамо" (видео)
Дженк Тосун серьезно оторвался от ближайших преследователей в опросе
Роскошный гол нападающего "Бешикташа" Дженка Тосуна в ворота лиссабонской "Бенфики" был признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов. Таково мнение болельщиков, которые приняли участие в голосовании.
За этого гол отдали свои голоса 39 % болельщиков. За Вадиса Оджиджа ("Легия" – "Реал"), который оказался на втором месте в опросе, проголосовало всего 19 %. Тройку замкнул Криштиану Роналду ("Реал" – "Спортинг") – 18 %.
Дженк Тосун вышел на замену в матче 5-го тура группы В с "Бенфикой" (3:3) сразу после перерыва, а спустя 12 минут забил гол. Турецкий клуб уступал 0:3, но сумел уйти от поражения и сравнять счет.
Это был единственный гол Тосуна в шести матчах группового турнира Лиги чемпионов.
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