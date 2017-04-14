Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан футболист проигравшей команды

Райан Бабель не попал в символическую сборную первых четвертьфинальных матчей Лиги Европы

Нападающий "Бешикташа" Райан Бабель получил признание за свою игру в матче против "Лиона" (1:2).

"Бешикташ" на выезде уступил "Лиону" со счетом 1:2 в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы.

Единственный гол турецкой команды забил нападающий Райан Бабель.

Как информирует официальный твиттер УЕФА, именно Бабель был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. 30-летний форвард набрал 34% голосов.

Интересно, что при этом Бабель не попал в символическую сборную первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.

В текущем сезоне Бабель провел за "Бешикташ" 29 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 3 ассиста.

Символическая сборная недели Лиги Европы:

Ральф Фарманн ("Шальке") – Марсело ("Бешикташ"), Сегирне Мбоджи ("Андерлехт"), Жереми Морель ("Лион") – Донни ван де Беек ("Аякс"), Леандер Дендокер ("Андерлехт"), Корентен Толиссо ("Лион"), Амин Юнес ("Аякс") – Яго Аспас ("Сельта"), Дэви Клаассен ("Аякс"), Джон Гвидетти ("Сельта").