Лучкевич написал прощальное письмо болельщикам "Днепра"

Сегодня, 20:39

Украинский футболист всегда чувствовал поддержку фанатов, которая мотивировала его двигаться вперед

Валерий Лучкевич. Фото Instagram
Валерий Лучкевич. Фото Instagram

Бывший футболист "Днепра" Валерий Лучкевич написал прощальное письмо фанатам , руководству клуба и бывшим партнерам.

"Дорогие друзья, жители города Днепр, фанаты футбольного клуба "Днепр", его руководство и администрация, мои партнеры по команде. Я обращаюсь к вам и хочу сказать следующее.

Карьера футболиста складывается из побед и поражений, и я очень благодарен, что вы всегда верили в меня и помогали мне расти, достигать тех спортивных результатов, благодаря которым, я смог перевернуть новую страницу на этапе своей карьеры.

Я всегда чувствовал вашу поддержку. Она мотивировала меня двигаться вперед и не останавливаться на пути к достижению поставленных целей. Вместе, мы переживали радости побед и разочарование неудач. Это были очень интересные и незабываемые времена.

Спасибо всем вам за годы, проведенные вместе. Я желаю каждому из вас удачи, здоровья и достижения ваших целей", – написал Лучкевич на своей странице в Instagram.

Напомним, вчера Лучкевич, отклонивший предложение киевского "Динамо", подписал контракт с бельгийским "Стандардом". Соглашение рассчитано на 3,5 года.

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футбол, ФК Днепр, Валерий Лучкевич, Стандард

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Источник:

Сегодня|Спорт

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