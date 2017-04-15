Ложный след: полиция не верит в причастность ИГИЛ к теракту у автобуса "Боруссии"
Версия в причастности ИГИЛ к взрывам перед матчем Лиги чемпионов теперь не основная
Полиция Дортмунда больше не рассматривает приоритетной версией причастность ИГИЛ к теракту перед матчем Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако".
Рядом с местом происшествия были найдены письма, начинающиеся словами "Во имя Аллаха милостивого, милосердного".
По версии следствия, они, скорее всего, призваны направить полицию по ложному следу, сообщает BBC.
Ранее генпрокуратура Германии объявила о задержании одного из подозреваемых в нападении.
В результате взрыва пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра. Футболиста госпитализировали с переломом лучевой кости и инородным телом.
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